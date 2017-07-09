أخبار عاجلة

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون" -
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حبس أمين شرطة 4 أيام في واقعة هروب متهم تحت حراسته بالمنيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس أمين شرطة 4 أيام في واقعة هروب متهم تحت حراسته بالمنيل

11:02 ص الأحد 09 يوليو 2017

حبس أمين شرطة 4 أيام في واقعة هروب متهم تحت حراسته بالمنيل

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، اليوم الأحد حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة هروب متهم تحت حراسته بمنطقة المنيل.

بدأت تفاصيل الواقعة، بلجوء متهم في قضية شيك بدون رصيد إلى حيلة ماكرة للهروب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، بأن وضع مخدرا لأمين الشرطة المكلف بحراسته في العصير، وفر هاربا في منطقة المنيل.

وعثر الأهالي على أمين شرطة ملقى في أحد الحدائق بمنطقة المنيل، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تبين أن أمين الشرطة كان مكلفا بمأمورية من قسم مصر الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وقال أمين الشرطة في التحقيقات إنه بعد خروجه مع المتهم من المحكمة وسيرهما بمنطقة المنيل، عرض عليه المتهم عصيرا، فتناولها وشعر بدوار، ولم يشعر بشيء إلا بعد عثور الأهالي عليه ونقله للمستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أمس السبت من القبض على المتهم الهارب، لدى أحد أقاربه بالإسكندرية، وجاري عرضه على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حجز 4 شباب متهمين بالتحرش بالفتيات بحديقة الفسطاط لورود التحريات

    حجز 4 شباب متهمين بالتحرش بالفتيات بحديقة الفسطاط لورود التحريات

    أخبار
  • تجديد حبس أمين شرطة 15 يومًا بتهمة تهريب متهم بقضية رشوة

    تجديد حبس أمين شرطة 15 يومًا بتهمة تهريب متهم بقضية رشوة

    أخبار
  • نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى أم المصريبن

    نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى

    أخبار
  • فتاة تنتحر بسم فئران.. والتحقيقات: أهلها رفضوا خطبتها لشاب ارتبطت به عاطفيًا

    فتاة تنتحر بسم فئران.. والتحقيقات: أهلها رفضوا خطبتها لشاب ارتبطت

    أخبار

إعلان

395b35401f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات