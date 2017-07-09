حبس أمين شرطة 4 أيام في واقعة هروب متهم تحت حراسته بالمنيل

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، اليوم الأحد حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة هروب متهم تحت حراسته بمنطقة المنيل.

بدأت تفاصيل الواقعة، بلجوء متهم في قضية شيك بدون رصيد إلى حيلة ماكرة للهروب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، بأن وضع مخدرا لأمين الشرطة المكلف بحراسته في العصير، وفر هاربا في منطقة المنيل.

وعثر الأهالي على أمين شرطة ملقى في أحد الحدائق بمنطقة المنيل، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تبين أن أمين الشرطة كان مكلفا بمأمورية من قسم مصر الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وقال أمين الشرطة في التحقيقات إنه بعد خروجه مع المتهم من المحكمة وسيرهما بمنطقة المنيل، عرض عليه المتهم عصيرا، فتناولها وشعر بدوار، ولم يشعر بشيء إلا بعد عثور الأهالي عليه ونقله للمستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أمس السبت من القبض على المتهم الهارب، لدى أحد أقاربه بالإسكندرية، وجاري عرضه على النيابة العامة.