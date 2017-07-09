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دبلوماسي كويتي يطالب بـدمج العائدين من التنظيمات الإرهابية في المجتمع

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي كويتي يطالب بـدمج العائدين من التنظيمات الإرهابية في المجتمع

11:04 ص الأحد 09 يوليو 2017

دبلوماسي كويتي يطالب بـدمج العائدين من التنظيمات الإرهابية في المجتمع

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي

الكويت (د ب أ)
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي السفير ناصر الصبيح اليوم الأحد على أهمية إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الارهابية ومناطق النزاع وإعادة دمجهم في المجتمع.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن السفير الصبيح قوله، قبل مغادرة وفد الكويت المشارك في مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بواشنطن الذي تنطلق أعماله يوم غد الاثنين، إن الكويت قدمت مقترحا في هذا الشأن بهدف وضع آليات تعمل على إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المقاتلين في مجتمعاتهم بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع الدوري الذي سيعقد في واشنطن سيناقشون آخر تطورات الحرب ضد داعش وسبل الحفاظ على استمرار منع تمويل عناصره وحرمانه من مصادر التمويل الذاتي.

وقال إن التنظيمات الارهابية بدأت بالانحسار بعد تحرير مدينة الموصل في شمال العراق، مؤكدا حرص الكويت على المساهمة في عملية مساعدة النازحين وإعادة تأهيل المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الارهابي في العراق.

وأفاد الصبيح بأن مساهمة الكويت تأتي لمساعدة النازحين على العودة لأراضيهم بأقرب وقت ممكن وكذلك للتخفيف من معاناتهم من خلال توفير جميع المستلزمات الحياتية لهم.

وأوضح أن "مسألة إعادة تأهيل المناطق المحررة تحتاج لقوات عسكرية لتطهير الأراضي المحررة من الالغام والأجسام المتفجرة ليتم العمل بعدها على تأهيل البنى التحتية، لاسيما المدارس والمراكز الصحية والمرافق الحيوية العامة".

وقال إن التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الدول ساهم في الحد من تدفق المقاتلين للتنظيمات "الارهابية" وتحقيق النجاح على أرض المعركة.

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