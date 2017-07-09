المرصد: هدوء جنوب غربي سوريا قبيل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

القاهرة/واشنطن (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهدوء يسود مناطق جنوب غربي سوريا اليوم الأحد قبل ساعات من دخول وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه بوساطة أمريكية روسية أردنية، حيز التنفيذ ظهر اليوم.

وذكر المرصد أن طائرات مروحية كانت ألقت بعد منتصف ليل السبت/الأحد عدة براميل متفجرة على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، ترافق مع سقوط صاروخين يعتقد أنهما من نوع أرض- أرض على المناطق ذاتها، ليعود الهدوء بعدها إلى محافظة درعا في انتظار تطبيق الاتفاق.

ومن المقرر أن يشمل وقف إطلاق النار محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا في الجنوب الغربي على الحدود مع الأردن.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر أن وقف إطلاق النار المرتقب في جنوب غرب سوريا "خطوة تبعث على الأمل".

وكان تم التوصل إلى اتفاقات مماثلة في سوريا في الماضي، ولكنها فشلت في وقف القتال لفترة طويلة.

وقال ماكماستر في بيان صدر عنه في وقت متأخر من أمس السبت إن الولايات المتحدة ترى أن "التقدم المحرز للتوصل إلى هذا الاتفاق" بادرة مشجعة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بهزيمة داعش والمساعدة على إنهاء النزاع في سوريا والحد من المعاناة وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم".

وأضاف "أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الاهداف المشتركة".

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع استمر ساعتين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية أمس الأول الجمعة.