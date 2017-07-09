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القوات العراقية تمشط آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تمشط آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل

10:49 ص الأحد 09 يوليو 2017

القوات العراقية تمشط آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل

الحملة ضد التنظيم في العراق بدأت قبل أشهر عدة

لندن (بي بي سي)
تمشط قوات من الجيش العراقي آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل، وذلك في المرحلة الأخيرة من معركة طويلة ضد مسلحيه بالمدينة.

ومن المنتظر أن تعلن رسميا عن انتصارها على التنظيم في وقت قريب.

ويقول مراسل بي بي سي في الموصل إنه يمكن سماع صوت إطلاق نار من حين لآخر. لكن القصف من جانب التحالف بقيادة الولايات المتحدة قد توقف.

وسيطر مسلحو التنظيم على المدينة في يونيو 2014 قبل أن يستولوا على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ويعلنوا ما أطلقوا عليه "دولة الخلافة".

وخسر التنظيم الكثير من مناطق سيطرته خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تقدم القوات الحكومية إلى آخر معاقله في العراق.

وشارك في الحملة ضد التنظيم مقاتلي البشمركة، ودعمها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون الحكومي السبت إنه من المتوقع الإعلان عن استعادة السيطرة على الموصل خلال ساعات.

وكانت الحكومة قد أعلنت تحرير الشطر الشرقي من المدينة في شهر يناير، لكن تحرير الشطر الغربي كان أصعب، بأزقته الضيقة.

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مصراوي Masrawy

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