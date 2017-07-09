«نزلت أخيرا».. هبوط في أسعار الموديلات الشعبية بسوق السيارات

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، مما أدى إلى إحجام واضح لدى الجمهور، حيث لم تعد أسعار السيارات الشعبية -والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها- في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعار الأوتوماتيك منها للموديلات من 2010 إلى 2017 بين 100 ألف و150 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، بينما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 95 ألف جنيه إلى 145 ألف جنيه.

بريليانس V5

واحدة من السيارات التي أسهمت في تغيير النظرة العامة للجمهور إلى السيارات الصينية في السوق المصرية، خاصة أنها راعت العديد من الأوجه الشكلية والفنية، للحد الذي وصل بها إلى أن تكون أحد إصدارات الصف الأول في النسق الرياضي "كروس أوفر"، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2012 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 140 ألفا إلى 220 ألف جنيه.

أكسنت RB

واحدة من أشهر السيارات في السوق المصرية، وتمتلك تاريخًا طويلًا جعلها واحدة من أكثر الإصدارات مبيعًا داخل البلاد، وتعرض إصداراتها بالشكل الأحدث، والذي ظهر في مصر منذ 2011، بأسعار تتراوح بين 110 آلاف و300 ألف جنيه.



مازدا 3

تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من انتشارها الواسع خلال السنوات الأولى لظهورها في مصر، وتعرض موديلاتها التي تبدأ من 2007 بأسعار تتصاعد تدريجيا من 90 ألف جنيه وحتى 330 ألف جنيه.



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شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 95 ألفا إلى 195 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 135 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى سوق السيارات من 2005 وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 400 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد، والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها بين 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.