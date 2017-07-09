مصدر عراقي: داعش يعتبر تلعفر مقرا بديلا بعد خسارته الموصل القديمة

القاهرة (د ب أ)

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم "داعش" اعتبر مدينة تلعفر غرب الموصل "المقر البديل لدواوينه الرئيسية"، بعدما أقر بخسارته آخر معاقله في مدينة الموصل.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "تنظيم داعش أصدر منشورا مقتضبا وسط تلعفر، غرب الموصل، حمل مضمونا بأن كل دواوين دولة الخلافة تمارس أعمالها عبر مقرات بديلة من تلعفر، وهو مؤشر آخر على انكسار التنظيم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش اعترف بخسارته آخر معاقله في الموصل في المنطقة المسماة بالموصل القديمة وإعلان معركة الانغماسين ضد القوات الأمنية المشتركة".

وبين المصدر أن "صدمة سقوط الموصل القديمة كانت قاسية جدا على مسلحي داعش الذين كانوا يلقبونها بأنها عرين البغدادي الأقوى في الموصل".