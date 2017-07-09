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عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان» تطالب معاقبة المسيئين للجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان» تطالب معاقبة المسيئين للجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعى عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان» تطالب معاقبة المسيئين للجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعى

التحرير

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أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن العمليات الإرهابية الدنيئة ستدفع شعب الوفى كافة تياراتهم السياسية المختلفة الوقوف والالتفاف بكل قوة وعزيمة صفًا واحدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى، والشرطة المصرية أكثر وأكثر فى مواجهة الارهاب ونزعه من جذوره حتى لو على حساب قوت يومهم.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،  والقيادة السياسية معاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

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وتابعت عازر في بيان صحفي، اليوم الأحد: "كفانا طبطبة على أعداء الوطن وحان وقت العقاب، ففى الوقت الذى يقاتل الجيش المصرى من أجل أن يعيش شعبه فى أمن وأمان ويحافظ لهم على الوطن، نجد الخونة والخوارج يهاجمون جيش مصر على مواقع التواصل الاجتماعى، هؤلاء الخونة والخوارج نسوا أن الجيش المصرى هم أبناءنا وأخواتنا وهم من أنقذوا مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة وسيذكر ويسجل التاريخ أن الجيش حافظ على البلاد وقدم للشعب الكثير والكثير وما زال يساند الشعب فهو جيش الشعب ولا يبخل بنفسه أو روحه فى سبيل الوطن".

 

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التحرير

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