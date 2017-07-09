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عبلة الهوارى تطالب مجلس الأمن بإتخاذ عقوبات دولية ضد الدول الممولة للإرهاب

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عبلة الهوارى تطالب مجلس الأمن بإتخاذ عقوبات دولية ضد الدول الممولة للإرهاب عبلة الهوارى تطالب مجلس الأمن بإتخاذ عقوبات دولية ضد الدول الممولة للإرهاب

التحرير

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أدانت النائبة عبله الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته عدد من شهداء البواسل من رجال الكتيبة 103 صاعقة الذين استُشهدوا في الساعات الأولى من صباح الجمعه، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البرث العسكري بمدينة رفح بشمال سيناء.

وأشارت الهواري، فى تصريح لها إلى أنه إذا  كانت السلطة التشريعية تسعى لتشريع بعض القوانين لمواجهة الارهاب بالداخل والخارج، لافتة إلى ضرورة أن يكون لمجلس الأمن دور أيضا فى إدانه الدول الداعمه والمموله للإرهاب وإتخاذ عقوبات دوليهم ضدهم.

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وأوضحت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هذا الحادث الإرهابى ماهو إلا إصرار لتوحد المسلمين لمواجهة الإرهاب الأسود بكل أشكاله، داعية النواب فى كل المحافظات لإستغلال أجازة البرلمان للنزول إلى دوائرهم وعمل ندوات ولقاءت فى قصور الثقافه لتعريف الشباب بمدى خطورة الإرهاب على مصر، ومايحاك ضد بلدنا فى الداخل والخارج لمحاوله إسقاطها.

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