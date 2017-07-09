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علاء والي: «إسكان البرلمان» مستمرة فى عملها خلال العطلة البرلمانية

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علاء والي: «إسكان البرلمان» مستمرة فى عملها خلال العطلة البرلمانية علاء والي: «إسكان البرلمان» مستمرة فى عملها خلال العطلة البرلمانية

التحرير

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية لاستكمال باقى الأجندة التشريعية الموجودة بمكتب اللجنة والمتضمنة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المهمة التى  تمس المواطن، وعلى رأسها التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ومشكلات المياه والصرف الصحى.

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وأضاف والي، فى تصريح له أن اجتماع اللجنة جاء بناء على طلب أعضائها بضرورة استمرار العمل باللجنة خلال العطلة البرلمانية، حتى يتمكنون من استكمال مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة والمحالة للجنة، وذلك فى حضور المسئولين والتنفيذين المعنيين مناقشات اللجنة للاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم بشأن هذه القوانين لكى يتسنى للجنة إعداد تقاريرها بشأنها وتجهيزها للعرض على جلسات مجلس النواب فى بداية دور انعقاده الثالث.

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التحرير

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