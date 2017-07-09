3 دوافع تُحفز الزمالك على تجاوز أهلي طرابلس

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يستضيف نادي الزمالك، نظيره أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على أهلي طرابلس، من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية، بشرط عدم فوز كابس يونايتد من زيمبابوي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الأخير.

ونستعرض في هذا التقرير 3 دوافع تشجع الزمالك على هزيمة أهلي طرابلس:

مصالحة الجماهير

أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط الزمالك، رضاه عن الاستعدادات التي يخوضها، من أجل مواجهة أهلي طرابلس الليبى.

وأكد صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مواجهة اليوم فرصة لمصالحة الجماهير الغاضبة، وتحديد مصير الفريق، وأن كافة اللاعبين يعرفون ذلك.



واختتم لاعب الوسط حديثه، مشددا على أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وأن الكبار منهم لديهم دور مهم في احتواء باقي اللاعبين قبل المباراة، للعبور إلى بر الأمان.

الغياب القاري

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يغيب نادي الزمالك عن منصات التتويج القاري منذ عام 2002، لكنه اقترب كثيرا من تحقيق الحلم الأفريقي.

وتأهل الزمالك، السنة الماضية إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسر اللقب لصالح صن داونز الجنوب أفريقي، الذي فاز ذهابا 3-0، وسقط إيابا في القاهرة 0-1.

ويحاول إيناسيو، المدرب البرتغالي، رفقة لاعبي الأبيض، إلى تكرار ما فعله الزمالك النسخة الماضية تحت قيادة المدرب مؤمن سليمان بالتقدم في البطولة، والعبور للنهائي.

تواجد الجماهير

حددت الجهات الأمنية حضور 12 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأهلى طرابلس الليبى، وتم طباعة 10 آلاف تذكرة مخصصة للبيع للجماهير، بخلاف 2500 دعوة يقوم مجلس الإدارة بتوزيعها بالمجان .

وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاء لتصبح 20 ألف مشجع، وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات القليلة القادمة .

ووجه مرتضى، رسالة لجماهير الزمالك، قبل مواجهة أهلي طرابلس، طالبهم خلالها بعدم سب الفريق المنافس، حتى تنجح التجربة بعودة الجماهير للمدرجات من جديد.