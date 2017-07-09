الزمالك يصطدم بالأهلي الليبي في لقاء الفرصة الأخيرة

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يصطدم الزمالك في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بنظيره أهلي طرابلس الليبي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد الفريق الليبي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري بنفس الرصيد من النقاط، بينما يحتل كابس من زيمبابوي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويمتلك الزمالك فرصة وحيدة للتأهل إلى ربع نهائي البطولة وهي الفوز على الفريق الليبي اليوم بأي نتيجة على أن لا يفوز كابس على الفريق الجزائري، حينها سيتساوي رصيد الزمالك والأهلي الليبي وستصب المواجهات المباشرة في صالح الزمالك.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب الطيب المهيري في مدينة صفاقس بتونس بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسيقود لقاء اليوم الحكم حمادة نامبياندرازا من مدغشقر.

الزمالك في دور المجموعات

تواجد الزمالك في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بشكله الجديد الذي بدأ في عام 1997 8 مرات، وكان حينها ذلك الدور يلعب في ربع النهائي وليس في دور الـ16 كما هو متبع للمرة الأولى هذا العام.

وخرج الزمالك من دور المجموعات 5 مرات أعوام 1997 و2008 و2012 و2013 و2014، بينما تخطي هذا الدور في عام 2002 وأحرز حينها اللقب وتخطي المجموعات أيضًا في عام 2005 وودع من نصف النهائي أمام غريمه الأهلي وأخيرًا تخطى دور المجموعات العام الماضي والذي وصل فيه إلى المباراة النهائية والتي خسرها من فريق صن داونز من جنوب إفريقيا.

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التاريخ الإفريقي للفريقين

أحرز الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002 وحل وصيفًا في مناسبتين عامي 1994 و2016.

وبدوره شارك الأهلي الليبي 3 مرات فقط طوال تاريخه في دوري أبطال إفريقيا حيث ودع نسخة عام 2000 من الدور الأول وودع نسخة 2015 من الدور التمهيدي وودع نسخة العام الماضي من الدور الثاني.

الزمالك والفرق الليبية

اصطدم الزمالك بالفرق الليبية بشكل عام مرتين فقط ولم تأتي أي مواجهة منها في دوري أبطال إفريقيا، وكانت المواجهة الأولى في كأس الكؤوس عام 1976 أمام الأهلي الليبي وفاز الفارس الأبيض ذهابا في القاهرة 3-0 وخسر في لقاء الإياب بنتيجة 2-1.

أما المواجهة الثانية فكانت في دوري أبطال العرب موسم 2006- 2007 أمام الاتحاد الليبي وفاز الزمالك في القاهرة بهدف نظيف وخسر بنفس النتيجة في الإياب قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح.