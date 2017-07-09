أخبار عاجلة

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون" -
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مدير أمن الأقصر: جنازة رسمية وشعبية للشهيد طارق محمد بعد صلاة الظهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن الأقصر: جنازة رسمية وشعبية للشهيد طارق محمد بعد صلاة الظهر

09:50 ص الأحد 09 يوليو 2017

مدير أمن الأقصر: جنازة رسمية وشعبية للشهيد طارق محمد بعد صلاة الظهر

الأقصر - محمد محروس:

قال اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر أن جنازة الشهيد المجند طارق محمد محمد إبراهيم من المقرر أن تخرج بعد صلاة الظهر من مسجد أحمد نجم بوسط مدينة الأقصر ثم يتوجه الجثمان إلي مسقط رأسه بقرية نجع الجسور جنوب المحافظة ليدفن بمدافن العائلة.

وأضاف مدير أمن الأقصر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد أنه ستقام جنازة عسكرية مهيبة للشهيد بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع شعب الأقصر.

وخيم الحزن علي منطقة نجع الجسور بالطود التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر بعد سماع نبأ استشهاد ابن القرية المجند طارق محمد في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بالعريش مساء السبت.

واكتست القرية بالسواد وتوجه الأهالي لمنزل الشهيد لمواساة أسرته وانتظار الجثمان حيث من المقرر تشييعه لمثواه الأخير اليوم الأحد في جنازة عسكرية وشعبية يتم الإعداد لها.

ومن المقرر أن يشارك في الجنازة محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان المجند طارق محمد قد استشهد في عملية إرهابية استهدفت "قول أمنى" في منطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش مساء السبت، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد مجندين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جنازتان في أسوان والأقصر لشهيد العريش

    جنازتان في أسوان والأقصر لشهيد العريش

    أخبار

إعلان

a4192d8ad1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج