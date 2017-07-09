مدير أمن الأقصر: جنازة رسمية وشعبية للشهيد طارق محمد بعد صلاة الظهر

الأقصر - محمد محروس:

قال اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر أن جنازة الشهيد المجند طارق محمد محمد إبراهيم من المقرر أن تخرج بعد صلاة الظهر من مسجد أحمد نجم بوسط مدينة الأقصر ثم يتوجه الجثمان إلي مسقط رأسه بقرية نجع الجسور جنوب المحافظة ليدفن بمدافن العائلة.

وأضاف مدير أمن الأقصر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد أنه ستقام جنازة عسكرية مهيبة للشهيد بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع شعب الأقصر.

وخيم الحزن علي منطقة نجع الجسور بالطود التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر بعد سماع نبأ استشهاد ابن القرية المجند طارق محمد في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بالعريش مساء السبت.

واكتست القرية بالسواد وتوجه الأهالي لمنزل الشهيد لمواساة أسرته وانتظار الجثمان حيث من المقرر تشييعه لمثواه الأخير اليوم الأحد في جنازة عسكرية وشعبية يتم الإعداد لها.

ومن المقرر أن يشارك في الجنازة محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان المجند طارق محمد قد استشهد في عملية إرهابية استهدفت "قول أمنى" في منطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش مساء السبت، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد مجندين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.