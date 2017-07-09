ننشر صورة شهيد الأقصر قبل وصول جثمانه لمسقط رأسه

الأقصر - محمد محروس:

حصل " مصراوي" علي صورة للشهيد المجند طارق محمد محمد إبراهيم، ابن منطقة نجع الجسور، بالطود جنوب الأقصر الذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالعريش مساء السبت.

وخيم الحزن علي منطقة نجع الجسور بالطود التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر بعد سماع نبأ استشهاد ابن القرية المجند طارق محمد في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية أمنية بالعريش مساء السبت.

واكتست القرية بالسواد وتوجه الأهالي لمنزل الشهيد لمواساة أسرته وانتظار الجثمان حيث من المقرر تشييعه لمثواه الأخير اليوم الأحد في جنازة عسكرية وشعبية يتم الإعداد لها.

ومن المقرر أن يشارك في الجنازة محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان المجند طارق محمد، قد استشهد في عملية إرهابية استهدفت "قول أمنى" في منطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش مساء السبت، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد مجندين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.