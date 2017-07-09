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الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الإسماعيلية 24 37

السويس 23 38

العريش 22 35

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الغردقة 27 37

شرم الشيخ 29 39

المنيا 24 38

الفيوم 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 27 41

الوادى الجديد 25 40

قنا 26 40

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