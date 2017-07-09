ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس طابا.. بينهم 5 أجانب

كتب - أشرف سويلم:

صرح الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، ومدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، أن حادث انقلاب حافلة الركاب رقم 426 رحلات دقهلية، بالقرب من كمين طابا بجنوب سيناء، أسفر عن إصابة كل من:

- عاطف شاكر محمود، 51 عاما، أردني، وأصيب بكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالرأس.

- مروان شاكر محمود، 50 عاما، أردني، وأصيب بجروح قطعية بالرأٍس والجسد.

- أحمد مروان البني، 17 عاما، أردني، وأصيب بسحجات وكدمات.

- همام مازن البني، 18 عاما، أردني، وأصيب بسحجات وكدمات.

- مازن شاكر البني، 45 عاما، أردني الجنسية، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

- حسن علي محمد، 45 عاما، من الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات.

- إسلام حمادة حسين، 29 عاما، من المنصورة، وأصيب بسحجات وكدمات.

- السيد علي محمد علي، 51 عاما، من الشرقية، وأصيب بكسر مفتت بالكوع الأيسر وسحجات وكدمات.

- كريم فتحي عبد السلام، 30 عاما، من الشرقية، وأصيب بكسر بالعمود الفقري.

- صالح محمد المرسي، 32 عاما، من الشرقية، وأصيب بكسر بعظام الوجه وسحجات وكدمات.

- سمير السيد علي، 44 عاما، من الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

- ياسر فرحات علي، 42 عاما، من الشرقية، أصيب بسحجات وكدمات.

- أحمد مجاهد محمد، 34 عاما، من المنصورة، وأصيب بنزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات متفرقة.

- شحات عبد الخالق عبد الحميد، 39 عاما، من الشرقية، وأصيب بجروح قطعية بالأذنين وفروة الرأس.

- رضا محمد السعد، 35 عاما، من الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

- السيد سليم أحمد، 40 عاما، من الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات.

- إسماعيل السيد عبد الحليم، 33 عاما، من الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طابا ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بينما أخطرت النيابة العامة وتوّلت التحقيقات.

يذكر أن 17 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالقرب من مدينة طابا، مساء أمس السبت، بمحافظة جنوب سيناء، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف توجهت لمكان الحادث مباشرة، لنقل المصابين إلى مستشفى طابا العام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي.