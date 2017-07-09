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بعد وفاة "عمرو سمير"..عادات يومية تعرضك للسكتة القلبية

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مصراوي Masrawy

بعد وفاة "عمرو سمير"..عادات يومية تعرضك للسكتة القلبية

08:00 ص الأحد 09 يوليو 2017

عمرو سمير-عادات-يومية-تعرضك-للسكتة-القلبية

كتبت ـ ميرا ماهر

أثار خبر وفاة الفنان "عمرو سمير" قلق العديد من الشباب، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، خاصة وأن الشاب الراحل يمارس الرياضة بانتظام، كما أنه لا يعاني من أي أمراض تذكر.

ولكن ذكر موقع "whatculture" أن من مسببات الموت المفاجئ بعض العادات اليومية الخاطئة التى نقوم بها دون وعي، كما أن السكتة القلبية المفاجئة تحدث للأشخاص الأصحاء وغالباً ما يتعرض لها الشباب في بعض الأحيان.

لذا نقدم لكم بعض العادات اليومية الخاطئة والتي نمارسها دون أن نلاحظ الخطر الذي يمكن أن تتسبب به، حيث يمكن أن تكون سبب رئيسي للموت المفاجئ. نلخصها فيما يلي:

-استنشاق المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف كالمُبيضات لها أضرار كثيرة على الجسم، حيث تؤدي إلى تآكل الجهاز التنفسي مسببه الاختناق والموت المفاجئ.

- تناول القهوة بكميات كبيرة من العادات اليومية القاتلة، حيث أن تناول جرعة زائدة من الكافيين الموجود بها يمكن أن يتسبب في التعرض لسكتة قلبية مفاجئة.

- يمكن لقلة النوم أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب والسمنة. كما أن قلة النوم لمدة تستمر لحوالي أربعة أشهر، يمكن أن تسبب الموت المفاجئ. وتتلخص الأعراض في الأرق والقلق المستمر، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب معدل ضربات القلب.

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