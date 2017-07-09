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مساعد وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان محكمة ونيابة حوش عيسى

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مساعد وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان محكمة ونيابة حوش عيسى مساعد وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان محكمة ونيابة حوش عيسى

التحرير

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يفتتح اليوم الأحد، المستشار مساعد وزير العدل بمرافقة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء علاء شوقى، مدير أمن البحيرة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، محكمة حوش عيسى .

ويضم مبنى المحكمة الدور الارضى 3 قاعات للجلسات (مدني - جنائي - شرعي)، والدور الثاني مكاتب الموظفين، والدور الثالث "النيابة العامة"، بجانب استراحات للمستشارين رؤساء المحكمة، والمحامي العام، والنيابة العامة بجانب مبنى خاص للشهر العقاري.

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ويحضر الافتتاح المستشار رئيس محاكم البحيرة، والمستشار المحامي العام للنيابات، والمستشار رئيس نادي قضاة البحيرة، ورؤساء النيابات الكلية، وقضاة محكمة حوش عيسى الجزئية، وعبدالمنعم عودة نقيب محامين شمال دمنهور.

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التحرير

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