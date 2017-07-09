شاهد| خالد بيومي: مباراة القطن ليست الأخيرة لعماد متعب

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قال المحلل الرياضي، خالد بيومي، إن مباراة القطن الكاميروني، ليست الأخيرة لعماد متعب، نجم هجوم النادي الأحمر، كما يتردد.

وكتب «بيومي»، خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «الحمد الله استنتاجي خاطئ ليست المباراة الأخيره لمتعب أمام جماهيره هذا ما علمته».

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من جانبه، صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتفهم حب الجمهور للاعبين الكبار ورغبته في مشاركتهم بالمباريات، مستبعدًا احتمالية طلب حسام غالي، وعماد متعب الرحيل عن الفريق، معلقًا «صعب لأنهم لسه قادرين وعندهم مكانة مهمة داخل الفريق».

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