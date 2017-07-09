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فيديو| مرتضى: متعاطف مع محمود طاهر.. وهذه رسالتي لجمهور الزمالك

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فيديو| مرتضى: متعاطف مع محمود طاهر.. وهذه رسالتي لجمهور الزمالك فيديو| مرتضى: متعاطف مع محمود طاهر.. وهذه رسالتي لجمهور الزمالك

التحرير

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أكد ، رئيس نادي ، أنه لم يعترض على اللائحة الاسترشادية، لكنه متعاطف مع محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، بسبب بعض البنود الصعبة في اللائحة.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة «المحور»، أنه وافق على تحمل المسؤولية مع وزيرا الرياضة والداخلية، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والمهندس محمود طاهر، لعودة الجماهير للمدرجات مجددًا.

وطالب رئيس القلعة البيضاء، جماهير الزمالك بالالتزام بتشجيع فريقها فقط في مباراة أهلي طرابلس، دون الإساءة لأحد، أو إشعال شماريخ، متمنيًا التوفيق لناديه والتأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويستضيف الزمالك، مساء اليوم الأحد، أهلي طرابلس الليبي، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز وتعثر كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالخسارة أو التعادل للتأهل للدور ربع النهائي.


 

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التحرير

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