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فيديو| قناة الأهلي تنتقد وائل جمعة: «راجع نفسك»

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فيديو| قناة الأهلي تنتقد وائل جمعة: «راجع نفسك» فيديو| قناة الأهلي تنتقد وائل جمعة: «راجع نفسك»

التحرير

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انتقد محمد فاروق، مقدم برنامج « الأهلي»، وائل جمعة، نجم الفريق الأحمر السابق، في تعليقه على تحليل الأخير لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، عبر قناة beIN SPORTS.

وقال فاروق، أن «الصخرة» خانه التوفيق بالهجوم على النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الأهلي، مستخدمًا عبارة «ممكن الجمهور يقتله، بسبب الفرصة التي أهدرها».

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وأضاف، أن هناك تحامل مستمر من وائل جمعة، على النادي الأهلي، وعليه أن يراجع نفسه جيدًا لأن الأمور أصبحت صعبة للغاية، لأنه يعتبر واحدًا من أبناء النادي ويجب أن يقف خلف الفريق.

 

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التحرير

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