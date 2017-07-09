فيديو| شاكر: الدولة تدعم الكهرباء بمقدار 5 أضعاف القيمة الحقيقية

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين بكافة الشرائح في أسعار الكهرباء، موضحًا أن تخليص سعر الصرف وتعويم الجنيه رفع سعر الدولار، ما كلف الوزارة أعباءً جديدة.

وأضاف شاكر، خلال حواره في برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضـائية «أون إي»: «الكهرباء في مصر مدعومة بدرجة كبيرة، الدولة تقدم دعمًا على الكهرباء بمقدار 5 أضعاف قيمتها الحقيقية وأكثر من ذلك».

وذكر شاكر أن مجلس الوزراء أتخذ قرارًا بمد فترة رفع الدعم إلى ثلاثة سنوات مقبلة، وذلك بعد ارتفاع العجز الموازنة نتيجة تحرير سعر الصرف، مستطردًا: «لو سعر صرف الدولار انخفض أسعار الكهرباء هتقل».