يوسف الشريف: مبروك للأهلي و«عقبال الزمالك وجماهيره»

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هنأ الفنان يوسف الشريف، النادي الأهلي على تأهله للدور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

وكتب الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «أجمل ما في المباراة شكل جمهورالأهلي ورد فعلهم الرائع بعد هدف القطن بجد حاجه تفرح، ألف مبروك للأهلي الصعود وعقبال الزمالك وجماهيره بكرة».

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ويستضيف الزمالك، مساء اليوم الأحد، أهلي طرابلس الليبي، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز وتعثر كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالخسارة أو التعادل للتأهل للدور ربع النهائي.