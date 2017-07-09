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الأهلي: عروض أوربية لـ«معلول».. ولن نتركه إلا في هذه الحالة

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الأهلي: عروض أوربية لـ«معلول».. ولن نتركه إلا في هذه الحالة الأهلي: عروض أوربية لـ«معلول».. ولن نتركه إلا في هذه الحالة

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن على معلول، من العناصر الرئيسية والأساسية بالفريق، كاشفًا عن تلقى النادي لعروض مغرية، من فرنسا والسعودية، وعرض أوروبي آخر لضم اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، عن تلقي الأهلي عرضًا قيمته 3 ملايين دولار من النصر السعودي لضم الظهير التونسي الدولي.

 وأوضح «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن النادي مازال متمسك في بقاء «معلول» ضمن صفوفه، ولا يفكر في بيعه، وإذا فرط فيه فسيكون ذلك بمقابل مادي مغري. 

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وتحدث مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عن هشام محمد، لاعب وسط  المقاصة، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح قريب للغاية من العودة للنادي الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبشأن المهاجم الهارب، الإيفواري سليماني كوليبالي، شدد عبد الحفيظ، أن الأهلي لن يفرط في حقوقه.
 

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التحرير

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