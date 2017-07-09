ماذا يحدث عندما يحل الأهلي ثاني مجموعته؟ التاريخ يُجيب

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تمكن فريق النادي الأهلي من حجز بطاقة الصعود لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على نظيره القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما صعد فريق الوداد المغربي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أيضا أمام زاناكو الزامبي بهدف نظيف والذي حل ثالثا برصيد 11 نقطة، فيما تذيل القطن المجموعة بدون نقاط.

ومنذ إدخال نظام صعود فريقين من دور المجموعات عام 2001 حل الأهلي في المركز الثاني عدة مرات، في التقرير التالي نستعرض تاريخ الأهلي مع العروس الأفريقية في العقدين الأخيرين عندما يحل كثاني مجموعته:-

2001

بلغ الأهلي دور المجموعات هذا العام واستطاع الحصول على المركز الثاني برصيد 12 نقطة، متساويا مع بيترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الأول.

الأهلي تمكن في هذا الدور من الفوز بأربع مباريات وخسر مباراتين، واستمر في التأهل بعد ذلك حتى اقتنص لقب البطولة ذلك العام من عرين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بأربعة أهداف مقابل هدف (مجموع المبارتين).

2006

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في ذلك العام حل الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف الصفاقسي المتصدر برصيد 12 نقطة، فيما حل أشانتي كوتوكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وشبيبة القبائل الجزائري برصيد 4 نقاط.

وفي نفس العام استطاع الأهلي حصد اللقب الأفريقي المفضل لديه بعد فوزه على نادي الصفقاسي التونسي بهدفين مقابل هدف (مجموع المبارتين).

2010

بلغ فريقا الأهلي والإسماعيلي دور المجموعات في تلك البطولة، وشاركا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من شبيبة القبائل الجزائري وهارتلاند النيجيري، وحل المارد الأحمر بالمركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في لقائين وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمتين، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، في المقابل حل الإسماعيلي ثالثًا برصيد 6 نقاط.

وودع الأهلي البطولة في الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي، بعد فاز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين لهدف، وخسر بهدف نظيف في الملعب الأولمبي برادس.