عبد الحفيظ: هشام محمد على وشك الانضمام للأهلي

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن صفقة انضمام هشام محمد لاعب وسط مصر المقاصة قاربت على النهاية.

وتحدث عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع شوبير" والذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد" قائلا: "صفقة انضمام هشام محمد اقترب من النهاية واللاعب قريب جدا من العودة للأهلي".

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وعن إمكانية قيده إفريقيا قال: "هذا قرار المدير الفني للفريق والذي يختار اللاعب المناسب للفريق".

تمكن فريق النادي الأهلي من حجز بطاقة الصعود لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على نظيره القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف.