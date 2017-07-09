وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال

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هنأ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود طاهر، بتأهله لدور الثمانية في دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، واحتلاله للمركز الثاني ليصعد مع الوداد المغربي بعد فوزه على زاناكو بنتيجة 1- صفر، مشيدًا بأداء جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

كما تمنى عبد العزيز الفوز لكل من نادي الزمالك في مباراته غدًا مع أهلي طرابس الليبي فى دوري أبطال أفريقيا، وفريق نادى سموحة في مباراته مع ريكرياتيفو دوليبولو الأنجولي في الكونفيدارلية الأفريقية.

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وتأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوزعلى ضيفه القطن الكاميروني 3-1 مساء اليوم السبت بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة للبطولة على ملعب الجيش ببرج العرب.