أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال

Google+ Print
وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ  خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود طاهر، بتأهله لدور الثمانية في دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، واحتلاله للمركز الثاني ليصعد مع الوداد المغربي بعد فوزه على زاناكو بنتيجة 1- صفر، مشيدًا بأداء جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

كما تمنى عبد العزيز الفوز لكل من نادي  في مباراته غدًا مع أهلي طرابس الليبي فى دوري أبطال أفريقيا، وفريق نادى سموحة في مباراته مع ريكرياتيفو دوليبولو الأنجولي في الكونفيدارلية الأفريقية.

شاهد أيضا

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوزعلى ضيفه القطن الكاميروني 3-1 مساء اليوم السبت بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة للبطولة على ملعب الجيش ببرج العرب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك