عبالحفيظ: الفريق قدم مباراة قوية أمام القطن.. واستعداد خاص لدوري الثمانية

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عبر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي،عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق على القطن الكاميروني والتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية وأنه كان يثق بشدة في قدرات الجميع على تخطي عقبة الفريق الكاميروني وحسم التأهل، لافتا إلى أن ذلك كان ضمن خطة عمل الجهاز الفني للمرحلة بالفوز بلقب الدوري والتقدم في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الفريق سوف يستعد بقوة لدور الثمانية خاصة أن هناك فترة تصل إلى حوالي شهرين قبل بداية هذه المرحلة، وسوف يكون هناك متغيرات عديدة وتدعيم لصفوف الفريق قبل الموسم الجديد، وهو ما يزيد من الإصرار على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

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وشدد عبدالحفيظ على أن الجهاز الفني جاهز لمواجهة أي فريق في دور الثمانية، وأن الفريق البطل لا يخشى مواجهة أي منافس وسوف يكون هناك ترتيبات قوية للمباريات في الفترة القادمة، فيما وجه الشكر لجماهير الأهلي على مساندتها للفريق خلال المباراة والتزامها بالتشجيع المثالي.