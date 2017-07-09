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رئيس حزب النور: شيخ الأزهر تدخل للإفراج عن طلاب تركستان

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مصراوي Masrawy

رئيس حزب النور: شيخ الأزهر تدخل للإفراج عن طلاب تركستان

12:30 ص الأحد 09 يوليو 2017

رئيس حزب النور: شيخ الأزهر تدخل للإفراج عن طلاب تركستان

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تدخل لحل مشكلة طلبة تركستان المحتجزين لدى قوات الأمن منذ يومين.

وأضاف مخيون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم بالفعل الإفراج عن مجموعة منهم بعد التأكد من سلامة أوضاعهم، وجار فحص موقف الباقين.

وتابع: "هذا ماتوقعناه من فضيلة الإمام فأبناء الأزهر هم أبناؤه وكذلك لما لمسناه من حرصه على رعاية الطلبة الوافدين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم"، مطالبًا بأن تستمر هذه المساعي لتسوية أوضاع باقي الطلاب.

وأردف: "إن كان هناك مخالفات قانونية أو نقص في مستندات الإقامة فنطالب الجهات المسئولة ببذل الوسع لتذليل العقبات وحل هذه المشكلات هنا فى وعدم ترحيلهم لبلدهم حيث أن الأقلية المسلمة هناك تتعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري مما يعرضهم لخطر العقوبات الجائرة والأحكام الظالمة".

اقرأ أيضًا: محاولة للفهم.. ماذا يحدث لطلاب تركستان بمصر؟

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