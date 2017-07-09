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وزير النقل يصل موقع حادثة قطار بني سويف

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يصل موقع حادثة قطار بني سويف

12:24 ص الأحد 09 يوليو 2017

وزير النقل يصل موقع حادثة قطار بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

وصل وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إلى موقع حادث قطار الركاب رقم 833 بمزلقان الشناوية في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، لمتابعة عملية إصلاح خط القصبان وإعادة تسيير حركة القطارات بكلا الاتجاهين.

وكان القطار رقم 833 القادم من قبلي في اتجاه بحري خرج عن مساره أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمالي محافظة بني سويف، ما أسفر عن إصابة بينهم سيدة في العقد الخامس من عمرها، وفق ما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر المركزي.

وفي أعقاب الحادثة، أعيد تسيير حركة القطارات في اتجاه واحد لحين انتهاء أعمال رفع القطار وإصلاح خط الاتجاه الثاني، بينما انتقل العقيد وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

وفي السياق، أعلن محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب عن إجرائه اتصالاً هاتفيًا بوزير النقل الدكتور هشام عرفات، لإطلاعه على آخر مستجدات، والذي انتقل بدوره إلى موقع الحادثة لمتابعة أعمال الإصلاح الجارية بالخط، والمستمرة حاليًا.

ويشار إلى أن حادث خروج القطار رقم 833 عن القضبان يعد الثالث خلال العام، حيث استقبلت محافظة بنى سويف في العام 2016 حادث انقلاب القطار الطائر 993 المميز القادم من محافظة الأقصر عندما اخترق الصدادة الحديدية بمحطة الشناوية التابعة لمركز ناصر في الحادي عشر من فبراير الماضي، وأصيب في الحادث 71 راكبًا، وفي منتصف يونيو من نفس العام اصطدم قطار بضائع بالصدادة الحديدية ذاتها.​​

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