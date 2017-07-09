​محافظ أسيوط ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء في النقيب محمد صلاح (صور)

أسيوط - أسامة صديق:​

قدم محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، اليوم السبت،​ واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمد صلاح إسماعيل​،​والذي استشهد في الهجوم الإرهابي ​الأخير في رفح، وذلك في مقر إقامة أسرة الشهيد بمنطقة نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط.

رافق المحافظ مدير الأمن اللواء عاطف قليعي،​​ والعقيد ​أمير خطاب​ المستشار العسكري للمحافظة​،​ والدكتور عواد أحمد​ سكرتير عام مساعد المحافظة،​ والدكتور عبد الناصر نسيم​ وكيل وزارة ا​لأوقاف،​ وعضو مجلس النواب محمد حمدي دسوقي​،​ وعد​د​ من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال محافظ أسيوط: "نقف جميعًا خلف قوات الجيش والشرطة سيف الوطن ودرعه في معركة تطهير سيناء لاقتلاع خلايا الإرهاب من جذورها أينما كانت"، وشدد على ضرورة اصطفاف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة في معركتها ضد الإرهاب والدول الممولة والحاضنة والداعمة له.

ومن جانبه، قال اللواء عاطف قليعي: "مصر ستهزم قوى الشر وستتخلص من الإرهاب، ومثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وصلابة أمام وجه كل عدو". ​