حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اختتام فاعليات قمة العشرين واضطرابات في إقليم كشمير، إضافة إلى ارتفاع حصيلة سيول اليابان.

1- آلاف يشاركون في مظاهرة جديدة مناهضة لقمة العشرين

قوات الأمن تحاول فض احتجاجات في هامبورج اليوم (أ ف ب)

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة جديدة مناهضة لقمة مجموعة العشرين في هامبورج تحت عنوان "تضامن بلا حدود بدلا من مجموعة العشرين".

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2- ترامب يطالب الصين بإثناء بيونجيانج عن اختباراتها النووية

لقاء ترامب والرئيس الصيني في هامبورج اليوم (أ ف ب)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الصيني تشى جين بينج ببذل جهود جديدة من أجل إثناء كوريا الشمالية عن اختباراتها النووية والصاروخية.

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3- الهند تفرض حظر تجول في كشمير

أعمال شغب واشتباكات بين الجيش ومتظاهرين في كشمير اليوم (أ ف ب)

فرضت الهند منع تجول ونشرت آلاف الجنود في كشمير وقطعت عنها كل خدمات الانترنت، فيما تحيي هذه المنطقة المضطربة في الهيملايا ذكرى مقتل زعيم متمرد كان يحظى بشعبية كبيرة.

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4- إيفانكا ترامب تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة

إيفانكا ترامب تصافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (أ ف ب)

نابت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن والدها لفترة قصيرة في اليوم الختامي لقمة العشرين المنعقدة في هامبورج بألمانيا.

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5- ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 16 شخصًا

انتشال جثث ضحايا السيول والفيضانات في كيوشو اليوم (أ ف ب)

انتشل عمال الانقاذ جثة شخص آخر، لقي حتفه بسبب أمطار غزيرة، وصلت إلى رقم قياسي، في الجزء الشمالي من منطقة "كيوشو" جنوب غربي اليابان.

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