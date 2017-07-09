رسمياً.. السعودية تعلن حظر الفراولة المصرية بداية من اليوم

القاهرة - مصراوي:

أعلنت السعودية، حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بداية من اليوم السبت، بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً، حسبما ذكرت جمعية حماية المستهلك السعودية.

وأوضحت الجمعية في بيان نشرته صحيفة الرياض السعودية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على مراقبة شحنات المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة الطازجة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها في جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مأمونية وسلامة هذه المنتجات للاستهلاك.

وكانت السعودية أصدرت قراراً في يناير الماضي يحظر دخول ثمار الفلفل المصري، بعدما تبين وجود متبقيات مبيدات في شحنات تم إرسالها.

غير أن الرياض هي من دافعت من قبل عن سمعة المحصول العام الماضي، بعد إتهامات الولايات المتحدة الأمريكية له بالتسبب في تسمم 18 شخصًا، وأتخذت قرارًا بحظر الفلفل والبطاطس من قبل.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.