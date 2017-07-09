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بالفيديو.. عبد الحفيظ: رحيل غالي ومتعب عن الأهلي «صعب»

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بالفيديو.. عبد الحفيظ: رحيل غالي ومتعب عن الأهلي «صعب» بالفيديو.. عبد الحفيظ: رحيل غالي ومتعب عن الأهلي «صعب»

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أزمة حسام غالي، قائد الفريق انتهت، مشيرًا إلى أن اللاعب امتثل للعقوبة، وسيتواجد في المران غدًا الأحد.

ونفى «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، توقيع عقوبة كبيرة على «غالي» في اليوم الأول، قبل أن يتم تغليظها في اليوم التالي، كما تردد مؤكدًا أن العقوبة صدرت منذ اللحظة الأولى.  

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وعن أنباء طلب رحيل غالي ومتعب عن الفريق، أوضح مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يرغب في خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق، ويتفهم حب الجمهور للاعبين الكبار ورغبته في مشاركتهم بالمباريات، مستبعدًا احتمالية طلب اللاعبين الرحيل، معلقًا «صعب لأنهم لسه قادرين وعندهم مكانة مهمة داخل الفريق».

 

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التحرير

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