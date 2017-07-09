البدري: سعيد بتألق عمرو جمال.. وأزارو والشيخ الأقرب للقائمة الإفريقية

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن خبرة اللاعبين قادت الفريق لتجاوز تقدم القطن الكاميروني بهدف في الدقائق الأولى من المباراة، مؤكدًا أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا هو هدفه القادم.

وأضاف «البدري»، خلال تصريحاته بحلقة اليوم السبت، لبرنامج «مع شوبير»، على قناة صدى البلد، أن الدور دور ربع النهائي سيكون صعب على جميع الأندية المتأهلة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد اضافة بعض العناصر الجديدة للقائمة الأفريقية، في مقدمتهم الثنائي وليد أزارو، وأحمد الشيخ.

وتابع، أنه سعيد للغاية بتألق عمرو جمال خلال المباراة واحرازه هدفين، موجهًا الشكر لجميع اللاعبين على مابذلوه من مجهود في المرحلة السابقة.

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ورفض المدير الفني للقلعة الحمراء، الحديث عن تجديد تعاقده مع النادي، مشيرًا إلى أن هذا الكلام سابق لآوانه.

وتأهل الأهلي رسميًا للدور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.