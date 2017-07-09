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البدري: قررت إشراك عمرو جمال قبل المباراة بـ48 ساعة

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البدري: قررت إشراك عمرو جمال قبل المباراة بـ48 ساعة البدري: قررت إشراك عمرو جمال قبل المباراة بـ48 ساعة

التحرير

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قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمرالصحفي عقب المباراة أن فوز اليوم على فريق القطن حقق إحدى أهدافه في الموسم الحالي، وهو تأهله لدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال.

وأضاف البدري: "الهدف الأول للقطن أحدث قلق للجماهير ولكن كنا متماسكين، واستطعنا تدارك الأمر سريعا".

وأوضح المدير الفني للأهلي: "أخذت قرار قبل المباراة بـ 48 ساعة بإشراك عمرو جمال، وكان هناك مؤشرات لذلك، وأبلغته أنه سيحرز أهداف في مرمي القطن".

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واختتم: "الفترة القادمة في البطولة ستكون أصعب، وأحتاج بالتأكيد لبعض التدعيمات عند فتح القيد".

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوزعلى ضيفه القطن الكاميروني 3-1 مساء اليوم السبت بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة للبطولة على ملعب الجيش ببرج العرب.

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التحرير

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