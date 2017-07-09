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وائل جمعة: عماد متعب المهاجم «رقم 1» في الأهلي

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وائل جمعة: عماد متعب المهاجم «رقم 1» في الأهلي وائل جمعة: عماد متعب المهاجم «رقم 1» في الأهلي

التحرير

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أشاد وائل جمعة بالفوز الذي حققه النادي الأهلي على ضيفه القطن الكاميروني، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، لكن الفريق الأحمر حقق هدفه باقتناص الثلاث نقاط.

وانتقد الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، تهاون بعض اللاعبين في اضاعة الفرص، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة دور أكبر لصالح جمعة في المباريات، لمنح عبد الله السعيد فرصة للراحة.

وأكد «جمعة»، أن عماد متعب هو المهاجم رقم 1 في النادي الأهلي، وذلك تعليقًا على الفرص العديدة التي يهدرها المهاجمون، موضحًا أنه إذا حصل على الفرص التي حصل عليها جونيور أجاي، وعمرو جمال، سيكون هو الأفضل.

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وأشاد، بالمستوى الذي ظهر به عمرو جمال، خلال اللقاء، متمًا أنه لاعب مجتهد ولديه روح كبيرة، ولا ينقصه سوى التركيز بشكل أكبر على المرمى.

وتأهل الأهلي رسميًا للدور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة. 

 

 

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التحرير

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