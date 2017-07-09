«الغزال والمُنتهي».. ملامح من فوز الأهلي على القطن في دوري الأبطال

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تمكّن فريق النادي الأهلي من حجز بطاقة الصعود لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حلّ ثانيا في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على نظيره القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما صعد فريق الوداد المغربي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أيضا أمام زاناكو الزامبي بهدف نظيف والذي حل ثالثا برصيد 11 نقطة، فيما تذيل القطن المجموعة دون نقاط.

قدم الأهلي اليوم مباراة قوية ومميزة تكتيكيا أمام خصم ضعيف نسبيا، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الملامح من مباراة اليوم:

الغزال العائد

يعد الغزال عمرو جمال مهاجم الأهلي أحد أبرز العناصر التي ساهمت في فوز المارد الأحمر اليوم بعد تسجيله هدفين رائعين، في الدقائق 15 و54، وتقديمه أداءً استحق الإشادة، واستحق أيضا ثقة المدرب حسام البدري الذي بدأ به أساسيا اليوم.

الغزال العائد بقوة سجل اليوم للمرة الأولى في دوري أبطال إفريقيا منذ 455 يوما ليكسر صوم 9 مباريات عن التسجيل في البطولة القارية، كما كان مهاجم الأهلي أكثر اللاعبين محاولة على مرمى القطن بعدد 7 مرات وبدقة 57%.

وجاءت دقة تمريراته بنسبة نجاح 100% من إجمالي 18 تمريرة، ونسبة مراوغاته 100% من إجمالي مراوغتين.

المنتهي

تلقى عبدالله السعيد هجوما كثيرا خلال الأسابيع الماضية بسبب اتهام جماهير القلعة الحمراء له بأنه لا يبذل جهدا كافيا للمشاركة بشكل أساسي، والمطالبة بإشراك صالح جمعة المتألق في الفترة الأخيرة، وهو ما استطاع السعيد ترجمته اليوم إلى هدف رائع في الدقيقة 33، كما ساعد في بناء عدة هجمات خطيرة للفريق.

ولكن يبدو أن الأرقام أيضا تقف في صف السعيد، حيث لم يشارك أي لاعب بين لاعبي الأهلي مباشرةً في أهداف هذا الموسم في كل البطولات أكثر من صانع ألعاب الأهلي، حيث سجل 11 هدفا وصنع 9 أخرى.

الخطوط الخلفية

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الخطوط الخلفية للأهلي تثبت يوم بعد يوم أنها "سد عالي" في وجه هجمات الفرق الأخرى بداية من خط الدفاع المكون من علي معلول وأحمد حجازي وسعد سمير وأحمد فتحي، إلى حارس المرمى شريف إكرامي، والذي استقبلت شباكه 3 أهداف فقط في 6 مباريات.

أرقام المباراة

استحوذ الأهلي بنسبة 66% مقابل 34% للقطن، بينما لم يحصل لاعبو القلعة الحمراء على أي بطاقات على عكس الفريق الكاميروني الذي حصل على بطاقة صفراء.

مرر لاعبو الأهلي 674 تمريرة بدقة 90%، مقابل 337 للخصم بدقة 81%، وقد حاول المارد الأحمر على المرمى 28 محاولة مقابل 8 محاولات فقط للفريق الكاميروني.

الأهلي يكسر نحس الجولة الأخيرة

استطاع الأهلي كسر نحس الجولة الأخيرة في دور المجموعات في أخر ست سنوات، حيث كان يخسر في آخر مباراة دائما في الجولة الأخيرة، ولكن فوزه اليوم أمام القطن كسر نحس هذه الأسطورة.

الحصالة

يعتبر القطن أضعف خصم متواجد في المجموعة الرابعة، بل وفي دور المجموعات في البطولة الإفريقية ككل، حيث لم يستطع حصد أي نقاط واكتفى فقط باستقبال 12 هدفا تذيل بها ترتيب المجموعة.

وكان أداء الفريق الكاميروني اليوم باهتا أمام الأهلي ولم تسفر طريقة لعبه عن أي هجمات خطرة سوى هجمة الهدف والذي سجله أحمد فتحي خطئا في مرماه.

الأهلي لا يخسر أمام القطن

الأهلي يستمر في فرض سطوته أمام القطن، حيث تواجه الفريقان في 8 مباريات حتى الآن، فاز الأهلي في 5 وتعادل الفريقان في 3 مناسبات.