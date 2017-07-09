مدرب القطن: كنّا جيدين أمام الأهلي.. وهذا سبب خسارتنا

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قال بيروي مينكريو المدير الفني لنادي القطن الكاميروني، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف «مينكريو»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة beIN SPORTS، أن فريقه يضم لاعبين شباب ينقصهم الخبرة، وهو ما تسبب في ارتكابهم أخطاء وخسارة المباراة، كما يفتقد الفريق أيضًا لامتلاك عدد من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية المطلوبة، بالإضافة لافتقادهم التواصل داخل الملعب.

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وتأهل الأهلي رسميًا للدور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

