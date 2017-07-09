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تشيلسي يصوب هدفه نحو «أوباميانج» بعد فشل ضم «لوكاكو»

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تشيلسي يصوب هدفه نحو «أوباميانج» بعد فشل ضم «لوكاكو» تشيلسي يصوب هدفه نحو «أوباميانج» بعد فشل ضم «لوكاكو»

التحرير

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يرغب نادي تشيلسي الانجليزي، في التعاد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند، بعد أن فشل في الساعت الماضية، في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون، الذي أنتقل إلى فريق مانشستر يونايتد في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" النسخة الألمانية، فإن تشيلسي يريد الآن التعاقد مع أوباميانج ويستعد لتقديم عرض رسمي لدورتموند لضمه.

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ويأمل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز أن يكون مبلغ 70 مليون يورو كافيا لإقناع النادي الألماني للتخلي عن صاحب الـ28 عاما.

ومن المقرر أن يعرض تشيلسي راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني لإغراء أوباميانج بالانتقال له، وتجاهل العروض الصينية الخيالية التي تلقاها مؤخرا.

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التحرير

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