صراع إنجليزي إيطالي لضم «كيتابالدي» من لاتسيو

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت، بأن نادي تشيلسي الإنجليزي سيقدم عرضًا رسميًا لنادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع النجم السنغالي كيتا بالدي دياو.

وأبدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز غضبه من إدارة النادي اللندني، بعد فقدان فرصة التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي انتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد من نادي إيفرتون بعد صراع مع تشيلسي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم، فإن تشيلسي سيقدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو في محاولة لإقناع نسور العاصمة الإيطالية بالتخلي عن أحد أهم نجومهم الشباب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم من تشيلسي لا يبتعد كثيرًا عن مطالب لاتسيو، الذي يسعي للحصول على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن كيتا بالدي.

وكان نادي ميلان في الفترة الماضية، حاول التعاقد مع السنغالي الدولي، واتفق مع لاتسيو على كافة تفاصيل الصفقة، لكن رفض اللاعب أدي لانهيارها في النهاية.

فيما أبدى نادي يوفنتوس هو الآخر رغبته في التعاقد مع كيتا بالدي، لكن يبدو أن البيانكونيري قرر التوجه نحو أهداف أخرى في سوق الانتقالات.