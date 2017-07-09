10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة ستتخذ إجراءات مكثفة على حدود غزة مع مصر لضمان عدم اختراق الحدود، وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن قمة العشرين أكدت على أهمية مكافحة الإرهاب، فيما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الخلافات مع أمريكا بشأن المناخ لن يمنع من التعاون الاستراتيجي معها.

1 – هنية: إجراءات مكثفة لضمان عدم اختراق الحدود مع مصر

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أرشيفية)

أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، أن الحركة ستتخذ اجراءات مكثفة على حدود قطاع غزة مع مصر لضمان عدم "اختراق" الحدود اثر الهجوم الذي اسفر الجمعة عن مقتل 21 من عناصر الجيش المصري شمال سيناء.

وقال هنية خلال زيارته خيمة عزاء اقامتها الجالية المصرية في غزة لضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش "اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والامنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة، سنتخذ الكثير من الاجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الامنية من اي جانب".

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2- محمود خليفة: إهانة التاريخ تبدأ من قبول الاحتلال

وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة (أرشيفية)

اعتبر وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة وصف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حول قرار "اليونسكو"، بإدراج مدينة الخليل ضمن لائحة التراث العالمي انحيازًا أعمى للاحتلال، وخروجًا على التقاليد السياسية، ومحاولة لكتابة تاريخ جديد حافل بالكذب والتضليل.

وقال إن وصف هيلي لقرار اليونسكو بـ "إهانة للتاريخ ويقوّض الثقة اللازمة لعملية السلام، ويضعف مصداقية وكالة الأمم المتحدة" يتسق مع مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يزوّر الحقائق، ويسلب الأرض الفلسطينية، ويتمادى في تحدي قرارات مجلس الأمن.

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3- أبو مازن: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن (أرشيفية)

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" وقوف فلسطين إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري.

وأعرب أبو مازن، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً أنها لم تدخر جهداً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

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4- الجبير: قمة العشرين شددت على أهمية مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية السعودي أحمد الجبير (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بيان قمة مجموعة العشرين الذي صدر عقب انتهاء الاجتماع في ألمانيا، شدد على أهمية مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن الجبير قوله، :"إن هناك إجماعا واضحا بين قادة مجموعة العشرين علي مكافحة الإرهاب".

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5- ماكرون: الخلاف حول المناخ مع واشنطن لا يمنع التعاون في مكافحة الإرهاب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما المرتقب بباريس بمناسبة احتفالات فرنسا بالعيد الوطني، عددا من القضايا لا سيما الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية "إن الخلاف مع واشنطن حول المناخ لا يمنع بأي حال التعاون حول العديد من القضايا الاستراتيجية الأخرى ومكافحة الإرهاب".

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6- بيسكوف: الإجراءات الأمنية المصاحبة لقمة العشرين عادية

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملن الروسي (أرشيفية)

صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الاحتجاجات المناهضة للعولمة في هامبورج الألمانية، على خلفية انعقاد قمة "مجموعة العشرين" لا تؤثر على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من القادة، مشيرا إلى أن التدابير الأمنية المتخذة في هذا الصدد عادية لمثل هذه الأحداث.

وقال بيسكوف، معلقا على مسألة تشديد الإجراءات الأمنية في هامبورج على خلفية الاحتجاجات وتأثيرها على جدول أعمال بوتين: "لا، لا تؤثر أبدا".

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7- بوريس جونسون: لا احتمال لمواجهة عسكرية في أزمة قطر

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السعودية وحلفاءها لانهاء حصارها على قطر، مقللا من امكانية التصعيد العسكري بين الطرفين.

وقال جونسون إن "ما يريد الناس رؤيته هو وقف تصعيد (الأزمة) وتحقيق تقدم نحو معالجة تمويل الارهاب في المنطقة، وتجاه انهاء هذا الحصار"، معربا عن دعمه لدور الكويت كوسيط في الازمة.

وأوضح جونسون، الذي اجرى مباحثات في السعودية الجمعة، أنه "من غير المحتمل بشكل كبير" أن تتحول المواجهة الحالية الى مواجهة عسكرية.

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8- قرقاش: الرد القطري قوض الوساطة الكويتية قبل أن تبدأ

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الرد القطري تنقصه المسؤولية والموضوعية، وقوض "الوساطة الكويتية الكريمة "قبل أن تبدأ، وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالب بلغة مكابرة مسوفة.

وأضاف قرقاش أن "الرد القطري سعى أن يمسح بحبره عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب، كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء".

وأكد أنه "لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، والإختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها".

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9- مايكل فالون: الخيار العسكري ضد بيونجيانج احتمال بعيد جدا

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (أرشيفية)

صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جيم ماتيس، أن اللجوء الى خيار عسكري تتحدث عنه الإدارة الأمريكية ضد كوريا الشمالية احتمال "بعيد جدا".

وقال فالون في مركز فكري، ردا على سؤال عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي ستساعد الولايات المتحدة في ردع كوريا الشمالية عن مزيد من التسلح، "أولصا نحن بعيدون جدا عن البحث في خيارات عسكرية".

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10- إبراهيم العساف: بدأنا العمل من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في 2020

عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أرشيفية)

أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أن العمل بدأ من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في 2020 في المملكة بمتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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