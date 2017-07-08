غادة والي: ارتفاع الأسعار أثر على نمط حياة المصريين

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ارتفاع الأسعار أثر على نمط حياة المصريين، بل أثر أيضًا على برامج الوزارة، حيث يعملون على الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا على نطاق أوسع.

وأشارت والي، خلال حوارها ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم السبت، إلى أنهم رفعوا المعاشات لـ15%، بحد أدنى 130 جنيها، لافتة إلى أن التغيير في أسعار السلع والخدمات يدفع المواطن لتغيير نمط استهلاكه.

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وذكرت أن استمارة التعداد السكاني، الذي يجريه جهاز التعبئة والاحصاء، به خانة تخص أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت والي أن الأسر التي لديها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة عليها أن تعلن عنه، لافتة إلى أن هناك أسر ترفض الكشف عن إعاقة أولادهم، معقبة: «الإعاقة ليست وصمة عار».