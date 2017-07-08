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وكيل «دفاع البرلمان»: ندرس قانون تنظيم صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

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وكيل «دفاع البرلمان»: ندرس قانون تنظيم صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وكيل «دفاع البرلمان»: ندرس قانون تنظيم صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مواجهة الإرهاب من أولويات نواب البرلمان ومجلس الدفاع والأمن القومى، لأنه يُعد خطر دائم يهدد الدولة، وأحد سيناريوهات قوى التأمر على الدول العربية، لافتًا إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تدرس مشروع قانون لإنشاء وتنظيم صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح كدوانى، فى تصريح لـ"التحرير" أن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف سيكون له دور كبير فى تعبئة الدولة ووضع استراتيجية الدولة لمواجهة الإرهاب فى المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن قوانين الردع أغلبها موجودة مثل قانون الإرهاب والطوارئ وازدراء الأديان والتظاهر.
وتابع: "المعركة طويلة وقد تمتد إلى لزيادة عدد الضحايا، ويجب على الشعب المصري أن يتنبه إلى المؤامرة الموجودة فى ، والتى تعد مركز الثقل فى الشرق الأوسط بالكامل، لأن هناك تهديدات كثيرة تحاك ضد مصر، لذلك يجب علينا جميعًا التعاون مع سلطات الدولة سواء القوات المسلحة أو الشرطة فى الإبلاغ عن أى تحركات لعناصر الإرهاب، التى تعبث فى كل مكان".

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