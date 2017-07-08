نائب رئيس وزراء قطر السابق: «السعودية عمق استراتيجي لنا»

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قال عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق، مساء اليوم السبت، إن الدوحة تكن كل التقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية، وعندما جاء الملك سلمان بن عبد العزيز تم الترحيب بيه على أكمل وجه، إذ أن قطر مساندة للسعودية في كل أزماتها.

أضاف العطية، خلال حواره ببرنامج «خليج العرب»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه عندما أساء البعض للسعودية تم الوقوف لتلك الإساءات بالمرصاد، فالدوحة تعتبر السعودية عمق استراتيجي لها، وكذلك عمق عائلي، والدوحة لا تتمنى أن تتزعم السعودية الدول المقاطعة لها.

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وأكد أن اتهامات البعض للدولة بالعلاقات الوطيدة مع إسرائيل غير صحيحة، حيث لا يوجد من الأساس سفارة إسرائيلية في قطر.