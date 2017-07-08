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نائب رئيس وزراء قطر السابق: «مستعدون لقطع علاقتنا مع إيران بشرط»

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نائب رئيس وزراء قطر السابق: «مستعدون لقطع علاقتنا مع إيران بشرط» نائب رئيس وزراء قطر السابق: «مستعدون لقطع علاقتنا مع إيران بشرط»

التحرير

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قال عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق، إنه «يعتقد أنه من حدد يوم 5 يونيو لقطع العلاقات الخليجية مع قطر بالتزامن مع ذكرى النكسة، هم من كانوا سببًا في النكسة، حيث أن قطر استيقظت في هذا اليوم على قرارات غريبة وعجيبة بدون أي سبب».

أضاف العطية، خلال حواره ببرنامج «خليج العرب»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء السبت، أن «المفاجأة الأكبر هو اتهام أشقائنا من دول التعاون الخليجي للدوحة بدعم الإرهاب، بسبب علاقتها الوطيدة بإيران»، موضحًا أن «الدوحة على استعداد لقطع العلاقات مع طهران بشرط اجتماع دول التعاون الخليجي على منضدة واحدة والجميع يقطع علاقتهم بإيران اقتصاديا وتجاريا وسياسيًا».

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أكد وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، أن بلاده أكبر دولة تصدر نفط للعالم، إذ تُصدر لـ95 دولة على مستوى العالم، موضحًا أن الإمارات حتى الآن لم تقاطع الغاز القطري.

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التحرير

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