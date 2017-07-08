أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو أديب: «نقف وراء جيش مصر وليس السيسي»

Google+ Print
عمرو أديب: «نقف وراء جيش مصر وليس السيسي» عمرو أديب: «نقف وراء جيش مصر وليس السيسي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنه «في ظل هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها ، من الضروري الوقوف بجانب الدولة، وليس الرئيس عبد الفتاح ، وبجانب الجيش، وليس وزير الدفاع، الفريق صدقي صبحي».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «مش مهم مين الرئيس، إحنا دايمًا بنقف جمب الجيش، محمد مرسي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وبرضو فضلنا واقفين مع الجيش طول عهده، مع إن مرسي كان راس كرنبة».

تابع «الجيش المصري لا يتأثر بفقدان 20 أو 30 شهيد، ده جيش قوي وعظيم وله تصنيف رقم 9 على العالم، مش 11 ألف زي الجيش القطري مثلًا.. جيشنا لا علاقة له بالرئيس، ده جيشنا وإخواتنا وأولادنا، مش جايبينهم من تركيا».

شاهد أيضا

استكمل «إحنا واقفين وراء جيش مصر مش وراء السيسي.. الجيش لا علاقة له بالرئيس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام