عمرو أديب: «نقف وراء جيش مصر وليس السيسي»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنه «في ظل هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مصر، من الضروري الوقوف بجانب الدولة، وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجانب الجيش، وليس وزير الدفاع، الفريق صدقي صبحي».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «مش مهم مين الرئيس، إحنا دايمًا بنقف جمب الجيش، محمد مرسي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وبرضو فضلنا واقفين مع الجيش طول عهده، مع إن مرسي كان راس كرنبة».

تابع «الجيش المصري لا يتأثر بفقدان 20 أو 30 شهيد، ده جيش قوي وعظيم وله تصنيف رقم 9 على العالم، مش 11 ألف زي الجيش القطري مثلًا.. جيشنا لا علاقة له بالرئيس، ده جيشنا وإخواتنا وأولادنا، مش جايبينهم من تركيا».

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استكمل «إحنا واقفين وراء جيش مصر مش وراء السيسي.. الجيش لا علاقة له بالرئيس».