عمرو أديب: «هجوم رفح» نُفذ لقتل الشهيد أحمد المنسي

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنه تم التأكد من أن بعض منفذي هجوم رفح، الذي وقع صباح الجمعة، من أبناء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أهل قطاع غزة أنفسهم اعترفوا بذلك.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «كثير من العمليات التي وقعت في سيناء تأتي عن طريق غزة، بتسليح عالي جدًا، لدرجة أن أحد المصادر ذكر أنه كان معهم تسليح مضاد للطائرات».

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تابع: «هناك حقيقة أخرى مثبتة، أن هؤلاء جاءوا خصيصًا لقتل العقيد أحمد المنسي، الناس دي جات من غزة مش عشان تعمل عملية.. لأ دول جايين مخصوص علشان يقتلوا البطل الشهيد».