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بعد انفجار العريش.. ضبط 30 مشتبهًا به في حملات مكثفة بالسويس​

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مصراوي Masrawy

بعد انفجار العريش.. ضبط 30 مشتبهًا به في حملات مكثفة بالسويس​

11:30 م السبت 08 يوليو 2017

بعد انفجار العريش.. ضبط 30 مشتبهًا به في حملات مكثفة بالسويس​

السويس - حسام الدين أحمد:

كثفت مديرية أمن السويس، مساء اليوم السبت، حملاتها الأمنية بالمناطق الصحراوية المتاخمة لنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق (السخنة - الزعفرانة)، لضبط أية عناصر إرهابية متسللة أو عناصر إجرامية هاربة بالصحراء.

يأتي ذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة أمنية بحي الصفا في العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة 12 آخرين.

من جانبه، قال مدير أمن السويس، اللواء مصطفى شحاته، إن المديرية تواصل اليوم حملاتها التي بدأت قبل 72 ساعة مضت في منطقة شرق وغرب النفق، بمشاركة ضباط من الأمن العام، ورجال البحث الجنائي والأمن المركزي، مشيرًا -في تصريحات لـ "مصراوي"- أن حملات التمشيط شرق النفق أسفرت عن ضبط 30 شخصًا مشتبه به.

كما لفت مدير الأمن إلى حملات تمشيطية أخرى استهدفت فحص بيانات نزلاء الفنادق والقرى السياحية في منطقة العين السخنة والفنادق المطلة على المجرى الملاحي والقريبة منه، وكذا مستأجري الشقق المفروشة في ضاحية السلام والمدن الجديدة.

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