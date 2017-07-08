العرب اليوم: حراك دبلوماسي فى الكويت وتحرير الموصل القديمة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تحرير الموصل القديمة من قبضة داعش ووصول وزير الخارجية البريطاني للكويت، إضافة إلى الاتفاق على هدنة بجنوب سوريا.

1- حراك دبلوماسي في الكويت لحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية البريطاني في الكويت اليوم (أ ف ب)

يزور الكويت عدد من المسؤولين الأجانب بينهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، على أن تعقبها زيارة مماثلة لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه.

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2- الجيش السوري يسيطر على قرية جباب بريف حمص

عناصر من القوات النظامية في غرب الرقة اليوم (أ ف ب)

نجحت وحدات من الجيش السوري في استعادة السيطرة على قرية "جباب حمد"، الواقعة في ريف حمص الشرقي، عقب تنفيذها عمليات نوعية دقيقة في المنطقة.

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3- اتفاق أمريكي روسي أردني على وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا

مباحثات ترامب وبوتين في هامبورج (أ ف ب)

توصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

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4- تحديد موعد اجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق

علم اقليم كردستان العراق (أ ف ب)

أكد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني تحديد الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل موعدا لاجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.

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5- العمليات المشتركة العراقية تعلن السيطرة على الموصل القديمة

السيطرة على الموصل القديمة اليوم (أ ف ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن سيطرة القوات العراقية على المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل 400 كم شمالي بغداد.

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