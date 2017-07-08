أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا

11:23 م السبت 08 يوليو 2017

بالصور.. أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا

أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا

أسيوط - أسامة صديق:

سادت حالة من الحزن مركزي القوصية ومنفلوط في محافظة أسيوط، اليوم السبت، بعد تأكيد نبأ وفاة شابين ضمن عدد من المهاجرين غير الشرعيين عثرت عليهم فرق الهلال الأحمر الليبي داخل منطقة الرمال بالقرب من وادي علي.

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن السفارة المصرية في طرابلس التي تعمل من القاهرة، علمت من مصادرها في الهلال الأحمر الليبي بالعثور على جثامين نحو 19 شخصًا في المنطقة الصحراوية الليبية بين طبرق وأجدابيا، مضيفًا أنهم "على الأرجح" لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية على يد عصابات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة.

وقد فقدت محافظة أسيوط أحمد جمعة كامل، ابن مركز القوصية، يبلغ من العمر 19 سنة - حاصل على دبلوم فني، ومحمد جمال عبد التواب، من قرية جمريس بمركز منفلوط، يبلغ من العمر 16 سنة - طالب.

وأعلنت شبيبة الهلال الأحمر الليبي - فرع طبرق، على صفحتها بـ "فيسبوك"، أن جثث المصريين الـ 19 جرى دفنها في المقبرة الإسلامية بطبرق.

أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا (2)

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء شبكة مياه شرب لسد العجز بقرية

    إنشاء مياه شرب لسد العجز بقرية "موشا" في أسيوط

    أخبار
  • إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

    إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

    أخبار
  • ظهور مريض عارٍ في مستشفى بورسعيد.. ومصدر بالصحة:

    ظهور مريض عارٍ في مستشفى بورسعيد.. ومصدر بالصحة: "أهله رفضوا استلامه"

    أخبار
  • لإضراب سائقي

    لإضراب سائقي "البداري".. الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بأسيوط

    أخبار

إعلان

89f95d98fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟