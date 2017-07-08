بالصور.. أسيوط تفقد ضحيتين للهجرة غير الشرعية في ليبيا

أسيوط - أسامة صديق:

سادت حالة من الحزن مركزي القوصية ومنفلوط في محافظة أسيوط، اليوم السبت، بعد تأكيد نبأ وفاة شابين ضمن عدد من المهاجرين غير الشرعيين عثرت عليهم فرق الهلال الأحمر الليبي داخل منطقة الرمال بالقرب من وادي علي.

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن السفارة المصرية في طرابلس التي تعمل من القاهرة، علمت من مصادرها في الهلال الأحمر الليبي بالعثور على جثامين نحو 19 شخصًا في المنطقة الصحراوية الليبية بين طبرق وأجدابيا، مضيفًا أنهم "على الأرجح" لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية على يد عصابات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة.

وقد فقدت محافظة أسيوط أحمد جمعة كامل، ابن مركز القوصية، يبلغ من العمر 19 سنة - حاصل على دبلوم فني، ومحمد جمال عبد التواب، من قرية جمريس بمركز منفلوط، يبلغ من العمر 16 سنة - طالب.

وأعلنت شبيبة الهلال الأحمر الليبي - فرع طبرق، على صفحتها بـ "فيسبوك"، أن جثث المصريين الـ 19 جرى دفنها في المقبرة الإسلامية بطبرق.